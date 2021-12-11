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Слуцкий — о поражении от «Крыльев»: «Как это не обидно, я вынужден признать, что результат закономерен»

17:00
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

— Не очень у нас получилась игра. К сожалению, давали слишком много пространства игрокам «Крыльев Советов». И наши атакующие действия не несли той остроты, на которую мы сильно надеялись. Поэтому наверно, как это не обидно, я вынужден признать, что результат сегодня закономерен, — цитирует тренера сайт казанцев.

— «Рубин» сегодня вышел с большой атакующей группой, при этом за первый тайм всего один удар и тот издали от Хвичи. Какой был стартовый план и что получилось?

— Когда мы играем в варианте 4-3-3, с большой атакующей группой, то действительно ставка на атакующие действия была. Мы понимали, когда у тебя на поле одновременно и Дрейер, и Хакшабанович, и Бакаев, и Кварацхелия, то в обороне могут возникать проблемы. Поэтому ставка была на то, что в атаке сыграем ярче, чем фрагменты в обороне. Но, к сожалению, не получилось.

— На сколько сильно сказалась нехватка Ин Бома?

— У нас не такая большая игровая обойма, все это видят, и нет особой возможности что-то менять в плане замен. Поэтому, конечно, потеря такого игрока как Ин Бом существенна.

— Сегодня в заявку вернулся Владислав Игнатьев. Почему не стали выпускать его в этой встрече на одном из флангов обороны?

— Потому что он ни одной полноценной тренировки не провел. Он был готов сегодня играть не больше десяти минут, но в последнюю десятиминутку не было смысла его выпускать, потому что вряд ли бы это что-то изменило.

— Сильвие Бегич провел эту часть сезона в Самаре. Как оцените его выступление? Планируете ли возвращать его в команду?

— Он в аренде на год. После окончания срока аренды он вернется, но это вопрос следующего сезона.

— С чем связана замена Уремовича? У него повреждение?

— Да, он попросил замену.

— У Онугхи очередной серый матч, Деспот тоже был незаметен, как и вся атакующая линия «Рубина». Будет ли клуб искать нападающего или другое усиление в атаку в грядущее трансферное окно?

— Селекция — вещь круглогодичная. Но все же прекрасно понимают, что все легионерские позиции у нас заняты. Поэтому селекция возможна только по русским игрокам или тем, которые не попадают под лимит. Я не думаю, что команда кардинальным образом поменяется в межсезонье. Основную ставку мы будем делать на то, чтобы провести предсезонку полностью той командой, которая есть. В этом году у нас ни Тальби, ни Дрейер предсезонку с нами провести не смогли. И сделать так, чтобы игроки все были здоровы, потому что у нас если кто-то выпадает из состава, возникают серьезные проблемы.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
11 дек, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:0
Рубин
Голы
Сергеев, 62 (1:0), Пиняев, 85 (2:0)
Крылья Советов
Ломаев Бегич Солдатенков Горшков (Чернов, 82 ) Бейл Витюгов Ежов (Якуба, 90+1 ) Зиньковский (Пиняев, 78 ) Иванисеня Пруцев Сарвели (Глушенков, 79 ) Сергеев
Рубин
Дюпин Уремович (Мусаев, 83) Зотов Тальби Бакаев Дрейер Кварацхелия Зуев Абильдгор Онугха (Деспотович, 46) Хакшабанович
Предупреждения
Зуев 56
Судьи
Сухой (Люберцы) Мурашов (Москва) Болотенков (Москва)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Березнов (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-ne-dumayu-chto-sostav-silno-pomenyaetsya-v-mezhsezonie

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Иван Шитик все материалы автора

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