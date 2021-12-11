Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

— Не очень у нас получилась игра. К сожалению, давали слишком много пространства игрокам «Крыльев Советов». И наши атакующие действия не несли той остроты, на которую мы сильно надеялись. Поэтому наверно, как это не обидно, я вынужден признать, что результат сегодня закономерен, — цитирует тренера сайт казанцев.

— «Рубин» сегодня вышел с большой атакующей группой, при этом за первый тайм всего один удар и тот издали от Хвичи. Какой был стартовый план и что получилось?

— Когда мы играем в варианте 4-3-3, с большой атакующей группой, то действительно ставка на атакующие действия была. Мы понимали, когда у тебя на поле одновременно и Дрейер, и Хакшабанович, и Бакаев, и Кварацхелия, то в обороне могут возникать проблемы. Поэтому ставка была на то, что в атаке сыграем ярче, чем фрагменты в обороне. Но, к сожалению, не получилось.

— На сколько сильно сказалась нехватка Ин Бома?

— У нас не такая большая игровая обойма, все это видят, и нет особой возможности что-то менять в плане замен. Поэтому, конечно, потеря такого игрока как Ин Бом существенна.

— Сегодня в заявку вернулся Владислав Игнатьев. Почему не стали выпускать его в этой встрече на одном из флангов обороны?

— Потому что он ни одной полноценной тренировки не провел. Он был готов сегодня играть не больше десяти минут, но в последнюю десятиминутку не было смысла его выпускать, потому что вряд ли бы это что-то изменило.

— Сильвие Бегич провел эту часть сезона в Самаре. Как оцените его выступление? Планируете ли возвращать его в команду?

— Он в аренде на год. После окончания срока аренды он вернется, но это вопрос следующего сезона.

— С чем связана замена Уремовича? У него повреждение?

— Да, он попросил замену.

— У Онугхи очередной серый матч, Деспот тоже был незаметен, как и вся атакующая линия «Рубина». Будет ли клуб искать нападающего или другое усиление в атаку в грядущее трансферное окно?

— Селекция — вещь круглогодичная. Но все же прекрасно понимают, что все легионерские позиции у нас заняты. Поэтому селекция возможна только по русским игрокам или тем, которые не попадают под лимит. Я не думаю, что команда кардинальным образом поменяется в межсезонье. Основную ставку мы будем делать на то, чтобы провести предсезонку полностью той командой, которая есть. В этом году у нас ни Тальби, ни Дрейер предсезонку с нами провести не смогли. И сделать так, чтобы игроки все были здоровы, потому что у нас если кто-то выпадает из состава, возникают серьезные проблемы.