Слуцкий оценил игру Игнатьева, который ни разу за сезон не забил с игры

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил низкую результативность форварда команды Ивана Игнатьева в интервью клубной пресс-службе.

«В чем проблемы Игнатьева? Выход — продолжать работать, стараться, переламывать эту ситуацию. Такие сложности были у очень многих нападающий, я больше говорю про российских форвардов. Он молодой парень, у него первый полноценный сезон не когда на него смотрят, как на какого-то талантливого юношу в «Краснодаре», а где он получает большое количество игрового времени и где он должен находиться совсем в другом статусе. Иногда эти переходы бывают комплексно тяжелые. Продолжим работать, я верю, что он свой потенциал реализует», — сказал Слуцкий.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Игнатьев провел 13 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал результативную передачу.