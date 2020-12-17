Слуцкий оценил игру Игнатьева, который ни разу за сезон не забил с игры
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил низкую результативность форварда команды Ивана Игнатьева в интервью клубной пресс-службе.
«В чем проблемы Игнатьева? Выход — продолжать работать, стараться, переламывать эту ситуацию. Такие сложности были у очень многих нападающий, я больше говорю про российских форвардов. Он молодой парень, у него первый полноценный сезон не когда на него смотрят, как на какого-то талантливого юношу в «Краснодаре», а где он получает большое количество игрового времени и где он должен находиться совсем в другом статусе. Иногда эти переходы бывают комплексно тяжелые. Продолжим работать, я верю, что он свой потенциал реализует», — сказал Слуцкий.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Игнатьев провел 13 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-vse-vozmozhno-otstavanie-ot-lidiruyuschih-komand-ne-kriticheskoe
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