Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России с «Тамбовом» (1:0).

— Почему-то всем казалось, что матч должен сложиться легко для нас, но я понимал, что это невозможно, — цитирует тренера сайт казанцев. — Учитывая погодные условия и в целом концовку сезона. Я еще раз хотел бы обратить внимание, что давно в РПЛ матчи не игрались в таких сложных не только климатических условиях, но и с таким качеством поля. Я уже говорил перед игрой. Сегодня играет матч «Ахмат» — «Ростов», в предыдущем туре игрался матч «Сочи» — «Ахмат». Почему нельзя играть одновременно и в Ростове, и в Сочи, и в Грозном. Мне не очень понятно. Поэтому достаточно сложно игрокам предъявлять какие-то претензии, они играли в сложных климатических условиях и на сложном поле. Если говорить про игру, то конечно же было необходимо забивать второй мяч, чтобы обезопасить себя и более спокойно контролировать концовку встречи. Нам этого не удалось. Очень неровно сыграли как по отрезкам, так и по индивидуальностям. Но еще раз повторюсь, что сложно предъявлять сегодня претензии.

— Можете кого-то выделить сегодня? Илью Самошникова?

— Да, хочу поздравить его с дебютным мячом в РПЛ. Абсолютно справедливо он получил приз лучшему игроку матча. Я не выделяю никого персонально, но коль уж человек забил дебютный мяч, можно его отметить.

— Вы были недовольны игрой Медведева и Дюпина, но при этом шансов не получает Иван Коновалов. Он сейчас слабее конкурентов?

— Если он не получал шансов, значит, мне кажется, что так.

— Вопрос про состояние Шатова. Будет ли он готов играть с «Ахматом»?

— Мы очень надеемся на это. По крайней мере, и он сам, и наш медицинский штаб все для этого делают.

— Деспотович и Кварацхелия пропускают следующую игру. Как выбираться из этой ситуации?

— У нас бывали ситуации и сложнее по количеству людей, которые пропускали матчи. Понятно, что без Деспотовича нам сложнее во всех отношениях. Даже не очень сильно готовый Деспотович все равно безумно полезен. Будем искать какие-то варианты тех, кто заменит этих футболистов.