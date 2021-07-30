Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» из Тулы (3:0).

— Удачно сложилась игра: забили быстрые голы и играли по счету.

— Почему не играл Абильдгор?

— У него есть небольшие мышечные проблемы. Мы решили не усугублять и поберечь его к следующей игре.

— Макаров не готов или вы больше доверяете Хакшабановичу?

— Мы отталкиваемся от состояния игроков. Макаров был и остается важным игроком для нас, но так получается, что он приехал позже, не в оптимальном состоянии и пока не может набрать оптимальные кондиции, к сожалению.

— Почему сняли Ин Бома в перерыве?

— Все замены, кроме Йевтича, связаны с тем, что игроки просили о них из-за небольших мышечных повреждений.

В следующем туре «Арсенал» примет в Туле «Крылья Советов» 7 августа, а «Рубин» 8 августа сыграет дома с грозненским «Ахматом».