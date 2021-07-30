Слуцкий — о победе над «Арсеналом»: «Удачно сложилась игра: забили быстрые голы и играли по счету»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» из Тулы (3:0).
— Удачно сложилась игра: забили быстрые голы и играли по счету.
— Почему не играл Абильдгор?
— У него есть небольшие мышечные проблемы. Мы решили не усугублять и поберечь его к следующей игре.
— Макаров не готов или вы больше доверяете Хакшабановичу?
— Мы отталкиваемся от состояния игроков. Макаров был и остается важным игроком для нас, но так получается, что он приехал позже, не в оптимальном состоянии и пока не может набрать оптимальные кондиции, к сожалению.
— Почему сняли Ин Бома в перерыве?
— Все замены, кроме Йевтича, связаны с тем, что игроки просили о них из-за небольших мышечных повреждений.
В следующем туре «Арсенал» примет в Туле «Крылья Советов» 7 августа, а «Рубин» 8 августа сыграет дома с грозненским «Ахматом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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