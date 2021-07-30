Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«Странное ощущение от игры «Спартака» в последних двух матчах, — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Моменты вроде есть, но они тупо играют. В предсезонном кубке весело играли, все у всех получалось, а на матчи РПЛ выходят, как будто с похмелья. Непонятно, что происходит с реализацией у команды. И Соболев, и Мозес с Джорданом умеют забивать, но мяч в сетку не идет. Такое ощущение, что у игроков не было огня в глазах. Возможно, игроки думают о матче с «Бенфикой». Их ждет сложнейший матч в среду, желаю им удачи. Думаю, что «Спартак» соберется с мыслями и одержит победу».

«Спартак» одержал первую победу в новом сезоне. Это также первая победа красно-белых в официальном матч под руководством нового главного тренера Руя Витории.