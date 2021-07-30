Валерий Баринов — о победе «Спартака»: «В предсезонном кубке весело играли, а на РПЛ выходят как с похмелья»
Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).
«Странное ощущение от игры «Спартака» в последних двух матчах, — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Моменты вроде есть, но они тупо играют. В предсезонном кубке весело играли, все у всех получалось, а на матчи РПЛ выходят, как будто с похмелья. Непонятно, что происходит с реализацией у команды. И Соболев, и Мозес с Джорданом умеют забивать, но мяч в сетку не идет. Такое ощущение, что у игроков не было огня в глазах. Возможно, игроки думают о матче с «Бенфикой». Их ждет сложнейший матч в среду, желаю им удачи. Думаю, что «Спартак» соберется с мыслями и одержит победу».
«Спартак» одержал первую победу в новом сезоне. Это также первая победа красно-белых в официальном матч под руководством нового главного тренера Руя Витории.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю