Ветеран ЦСКА назвал «Рубин» жалкой командой после разгромного поражения от армейцев

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Рубином» (6:1) в рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Слишком жалкая команда у Слуцкого. Очень слабая. Все игроки ЦСКА на голову выше. Бедный Слуцкий, жалко его даже. Представляю, как в таком ЦСКА заблестел бы Чалов. Все стали равняться под новичков ЦСКА, стали так же работать. Отсюда такой результат. Давно сказал, что такой ЦСКА может претендовать на чемпионство», — сказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА с 42 очками идет третьим в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 25 очками располагается на десятом месте.