Слуцкий назвал причину появления Леона Мусаева в стартовом составе «Рубина» на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил появление новичка команды, полузащитника Леона Мусаева в стартовом составе на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Йевтич получил небольшое повреждение в игре с «Ротором», пропустил весь тренировочный микроцикл. Он готов играть, но не тренировался большое количество времени. Единственный вариант, который у нас мог быть в центре поля — Леон Мусаев, который очень хорошо зарекомендовал себя в контрольных матчах. Мы сами не до конца понимаем уровень готовности, потому что товарищеские матчи — одно, а официальные — другое. Думаю, первый матч после длинных сборов — всегда волнительный момент. Уровень готовности покажут только официальные матчи, в том числе — сегодняшний», — сказал в эфире «Матч Премьер» Слуцкий.

Мусаев перешел в «Рубин» из «Зенита» в конце января. Матч против «Спартака» станет для 22-летнего футболиста дебютным в составе казанцев.

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится сегодня, 28 февраля. Начало — в 14.00 (мск).

«Спартак» — «Рубин». Live!