«Чертаново» победило «Ротор» в молодежном первенстве
«Чертаново» в матче 15-го тура молодежного первенства РПЛ победило «Ротор» со счетом 2:1. Победный гол забил Максим Светников.
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15-й тур
«Чертаново» (Москва) — «Ротор» (Волгоград) — 2:1 (1:0)
Голы: Сулейманов, 45 (1:0). Светников, 48 (2:0). Карандашев, 50 (2:1).
Судья: Каширин (Уфа).
28 февраля. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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