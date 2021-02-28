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«Чертаново» победило «Ротор» в молодежном первенстве

14:12
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«Чертаново» в матче 15-го тура молодежного первенства РПЛ победило «Ротор» со счетом 2:1. Победный гол забил Максим Светников.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

15-й тур

«Чертаново» (Москва) — «Ротор» (Волгоград) — 2:1 (1:0)

Голы: Сулейманов, 45 (1:0). Светников, 48 (2:0). Карандашев, 50 (2:1).

Судья: Каширин (Уфа).

28 февраля. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».

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