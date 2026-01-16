Скопинцев и Маухуб пропускают первые тренировки «Динамо»

Как стало известно «СЭ», «Динамо» начало тренировки на сборах в ОАЭ без Дмитрия Скопинцева и Эль-Мехди Маухуба.

28-летний россиянин пропускает занятия по личным причинам, а 22-летний марокканец приболел. В ближайшие дни оба футболиста должны присоединиться к команде.

В сезоне-2025/26 Скопинцев сыграл за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

На счету Маухуба в текущем сезоне 19 игр, три забитых мяча и четыре голевые передачи.