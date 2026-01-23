«Динамо»: расписание матчей в январе и феврале

Расписание игр «Локомотива» во второй половине сезона-2025/26

«Динамо» начинает подготовку ко второй половине сезона-2025/26 с товарищеского матча против «Шанхай Шэньхуа» в пятницу, 23 января. 26 января бело-голубые встретятся с «Чэнду Жунчэн».

В начале февраля динамовцы сыграют в зимнем турнире РПЛ, а 16 февраля проведут еще одну товарищескую игру — с «Уралом».

«Динамо»: расписание матчей на январь и февраль 2026 года

23 января, пятница

Товарищеский матч. 17.30. «Динамо» — «Шанхай Шэньхуа»

26 января, понедельник

Товарищеский матч. 17.00. «Динамо» — «Чэнду Жунчэн»

3 февраля, вторник

Зимний кубок РПЛ. 15.00. «Зенит» — «Динамо»

6 февраля, пятница

Зимний кубок РПЛ. 15.00. ЦСКА — «Динамо»

10 февраля, вторник

Зимний кубок РПЛ. 16.00. «Динамо» — «Краснодар»

16 февраля, понедельник

Товарищеский матч. «Урал» — «Динамо»

Время начала матчей — московское.

Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр «Динамо» доступны на страницах РПЛ и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».