Полузащитник «Урала» Олег Шатов после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3.2) высказал свое мнение по поводу расширения лиги и перехода на систему весна-осень.

— Как смотрите на то, что, возможно, будут играть 18 клубов в РПЛ?

— Отношусь к этому положительно. Везде играют, почему мы не можем?

Я бы перевел бы еще нас на другую систему. Как у нас можно июнь, июль отдыхать, когда поля в таком хорошем состоянии. Чем больше игр, тем лучше.

— То есть вы хотите, чтобы мы вернулись на систему весна-осень, при этом, чтоб играли 18 команд?

— Конечно.