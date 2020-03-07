Бывший судья Игорь Федотов в комментариях на своем канале в Youtube объяснил, почему он больше не работает на телеканале «Матч ТВ» в качестве эксперта.

— После первого тайма «Зенит» — ЦСКА высказал мнение, что Азмуна надо было удалять, — написал Федотов. — Так как был ВАР на игре, посчитали, что я против ВАР и свожу счеты с Егоровым (бывшим главой департамента судейства и инспектирования РФС).

В перерыве матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА Федотов прокомментировал нарушение форварда Сердара Азмуна на полузащитнике Иване Облякове: «По моему мнению, игроку «Зенита» должны были показать красную карточку. Это серьезное нарушение правил. Игрок борется за мяч и наступает сзади на икроножную мышцу. Он мог причинить травму, а это должно караться красной карточкой».