Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал о ситуации в подмосковному клубе.

«Когда я приходил в «Химки», была плачевная ситуация, — вспомнил Глушаков. — Черевченко пришел со своим штабом. Была цель сохранить прописку в премьер-лиге, сплотить состав вокруг опытных футболистов и повести за собой команду. А когда мы стали набирать очки, показывать результат, то общались с руководством, с Анохиным: что, когда будет развиваться молодежь в клубе, нужно их поддержать и поделиться опытом. Такие разговоры были, но стратегию я не знаю, как это все дальше будет развиваться, какие футболисты будут сейчас. Ситуация нестабильная, сейчас надо остаться в премьер-лиге и дальше думать о будущем. Надо доиграть часть чемпионата до декабря, а потом уже думать о будущем, ставить новые задачи, потому что откроется трансферное окно, нужны будут приобретения».

Футболист подчеркнул, что игроки подмосковной команды чувствуют себя спокойно, несмотря на слухи про задолженности, смену тренера и нового инвестора.

«Задержки финансов есть, но небольшие, неглобальные. Это все тоже слухи. В «Химках» есть перестановки, к тому же какие-то футболисты клуб покинули, к примеру два форварда. Но пришли новые, вливаются в коллектив. Как и во всех командах, что-то меняется, у нас смена тренера. Непонятно, как будет ситуация развиваться. Надеюсь, что положительно, даже в этом не сомневаюсь, так как другого выхода нет. За выживание 5-7 команд борется. Выиграл одну встречу — и ты уже в середине турнирной таблицы. Такой футбол. Со всеми можно играть и всех можно обыгрывать», — подчеркнул Глушаков.