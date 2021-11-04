Денис Глушаков ответил на вопрос о мотивации играть в футбол в 34 года

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, как находит мотивацию играть в 34 года.

«Про мечту не надо никому рассказывать, чтобы она сбылась, — сказал Глушаков. — Не наигрался в футбол, я еще хочу играть. Время идет, и ты потом не сможешь играть, не вернешь золотые футбольные годы и относишься к себе... Но я и относился к себе профессионально. Внутри сидит что-то такое, что хочется играть, что ты не все сделал в своей карьере. Если я справляюсь со своими физическими данными, выполняю объем работы, я с двадцатилетними бегаю на спринтах примерно одинаково, даю объем работы. Почему я не должен попадать в расширенный список или должен заканчивать карьеру? Все на футбольном поле равны, как говорится. Главное — доверие тренера. Если тренер тебе доверяет, тогда ты раскрепощаешься и заиграешь. Прежде всего самому себе надо доказывать».

Футболист подчеркнул, что ему сложно судить, стал ли чемпионат России слабее за последние пять лет.

«Надо поднять результаты Лиги чемпионов и Лиги Европы. Может быть, где-то мы и просели, может быть, искусственно молодых футболистов ставят в состав и хотят, чтобы они играли. А более зрелых хотят убрать. Но такого не бывает, футбол не обманешь. Молодые футболисты должны играть с опытными футболистами, а опытные должны молодым давать советы. А если взять и поставить десять молодых футболистов в состав или привезти легионеров, то не будет результата. Должен быть костяк, более опытные ребята, которые поведут за собой, и точечно можно ставить молодых футболистов. Если будет безболезненно проходить ротация состава, то будет результат, то будут приезжать легионеры более высокого уровня, как раньше Халки приезжали, Вагнеры, Алексы. Тогда будет результат», — заявил Глушаков.