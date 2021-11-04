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Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин признан лучшим тренером октября в РПЛ

10:15
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин признан лучшим тренером октября в Тинькофф РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В минувшем месяце самарская команда обыграла «Динамо» (1:0), «Нижний Новгород» (2:0) и «Краснодар» (1:0), а также уступила ЦСКА (1:3).

Помимо Осинькина, на награду лучшему тренеру месяца претендовали Сергей Семак («Зенит»), Маркус Гисдоль («Локомотив»), Владимир Федотов («Сочи») и Алексей Березуцкий (ЦСКА).

«Крылья Советов» занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками в 13 матчах.

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Иван Торопцев все материалы автора

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