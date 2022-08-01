Симонян: «Спартак» дома обязан выигрывать каждый матч! Без разницы, кто в соперниках — «Зенит» или «Оренбург»

Легендарный футболист «Спартака» Никита Симонян в разговоре с «СЭ» оценил результаты столичной команды в начале сезона.

«Мне очень сложно судить. Уже не то зрение, не имею права точно анализировать. Сужу только по результату: 4 очка на выезде — блестящий результат для команды. «Спартак» — не домашняя команда. Если проанализировать прошлые несколько сезонов, сколько было проиграно матчей дома. Поэтому одна из обязанностей красно-белых — переломить это! Дома они обязаны выигрывать абсолютно каждый матч! Без разницы, кто в соперниках — «Зенит» или «Оренбург», — сказал Симонян «СЭ».

«Спартак», набравший семь очков, присоединился к лидирующим в турнирной таблице петербургскому «Зениту» и ЦСКА. «Оренбург» с тремя очками идет на десятой строчке.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом» 6 августа, а «Оренбург» днем позднее встретится в гостях с «Ростовом».