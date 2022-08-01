Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:45

Симонян: «Спартак» дома обязан выигрывать каждый матч! Без разницы, кто в соперниках — «Зенит» или «Оренбург»

Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Легендарный футболист «Спартака» Никита Симонян в разговоре с «СЭ» оценил результаты столичной команды в начале сезона.

«Мне очень сложно судить. Уже не то зрение, не имею права точно анализировать. Сужу только по результату: 4 очка на выезде — блестящий результат для команды. «Спартак» — не домашняя команда. Если проанализировать прошлые несколько сезонов, сколько было проиграно матчей дома. Поэтому одна из обязанностей красно-белых — переломить это! Дома они обязаны выигрывать абсолютно каждый матч! Без разницы, кто в соперниках — «Зенит» или «Оренбург», — сказал Симонян «СЭ».

«Спартак», набравший семь очков, присоединился к лидирующим в турнирной таблице петербургскому «Зениту» и ЦСКА. «Оренбург» с тремя очками идет на десятой строчке.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом» 6 августа, а «Оренбург» днем позднее встретится в гостях с «Ростовом».

Никита Симонян
ФК Спартак (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как окружность талии влияет на здоровье?
Бешенная результативность, Смолов в форме, Абаскаль – новый Карпин. Главные выводы после 3-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Симонян рассказал, каким должен быть капитан «Спартака»

Защитник «Оренбурга» Малых верит, что команда сохранит место в РПЛ по итогам сезона
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости