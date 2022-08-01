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Сегодня, 09:30

Симонян рассказал, каким должен быть капитан «Спартака»

Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Легендарный футболист «Спартака» Никита Симонян в беседе с «СЭ» рассказал о том, каким должен быть капитан красно-белых.

— Есть ли сейчас в «Спартаке» такие люди, как Игорь Нетто?

— Все меняется. Тогда были мы одни, советские люди, а сейчас половина — иностранцы. Я же не знаю, как они отнесутся, если их пошлют на три буквы. Довольно сложно мне судить сегодня. Тем не менее каждый капитан должен был прийти и сказать: «Выполнять игровые задания, игровую дисциплину обязан каждый», — сказал Симонян «СЭ».

Никита Симонян
ФК Спартак (Москва)
0
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 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
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 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
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 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
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 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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Урал – Краснодар
 1 : 3
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Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
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30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
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Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Химки
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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