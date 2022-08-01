Симонян рассказал, каким должен быть капитан «Спартака»

Легендарный футболист «Спартака» Никита Симонян в беседе с «СЭ» рассказал о том, каким должен быть капитан красно-белых.

— Есть ли сейчас в «Спартаке» такие люди, как Игорь Нетто?

— Все меняется. Тогда были мы одни, советские люди, а сейчас половина — иностранцы. Я же не знаю, как они отнесутся, если их пошлют на три буквы. Довольно сложно мне судить сегодня. Тем не менее каждый капитан должен был прийти и сказать: «Выполнять игровые задания, игровую дисциплину обязан каждый», — сказал Симонян «СЭ».