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Сергей Силкин: «Динамо» не помешали бы новые игроки, но команде по силам побороться за тройку в этом сезоне»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин предположил, почему московский клуб не подписал ни одного новичка в трансферный период.

«Думаю, нет усиления по причине отсутствия финансов. Но нужно быть внутри, чтобы точно сказать, что сейчас происходит. Конечно, «Динамо» бы не помешали новые игроки, они всегда нужны. В первой части сезона динамовцы отрезками показывали хороший футбол, были яркие матчи, но что будет дальше — посмотрим. Наверное, «Динамо» по силам побороться за тройку в этом сезоне. Сейчас команде не хватает опытных футболистов, которые бы могли повести за собой молодежь. Пока тоже не понятно, как себя проявит Захарян, Тюкавин и другие ребята», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

На данный момент «Динамо» занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 17 туров. В первом матче после зимней паузы бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» в рамках 1/4 финала Кубка России.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-dinamo-ne-pomeshali-by-novy-e-igroki-no-dumayu-oni-poboryutsya-za-trojku-v-e-tom-sezone/
Сергей Силкин
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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