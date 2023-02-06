Сергей Силкин: «Динамо» не помешали бы новые игроки, но команде по силам побороться за тройку в этом сезоне»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин предположил, почему московский клуб не подписал ни одного новичка в трансферный период.

«Думаю, нет усиления по причине отсутствия финансов. Но нужно быть внутри, чтобы точно сказать, что сейчас происходит. Конечно, «Динамо» бы не помешали новые игроки, они всегда нужны. В первой части сезона динамовцы отрезками показывали хороший футбол, были яркие матчи, но что будет дальше — посмотрим. Наверное, «Динамо» по силам побороться за тройку в этом сезоне. Сейчас команде не хватает опытных футболистов, которые бы могли повести за собой молодежь. Пока тоже не понятно, как себя проявит Захарян, Тюкавин и другие ребята», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

На данный момент «Динамо» занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 17 туров. В первом матче после зимней паузы бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» в рамках 1/4 финала Кубка России.