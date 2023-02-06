Агент: «Решение о будущем Седрика Гогуа еще не принято»

Дмитрий Селюк, агент защитника Седрика Гогуа, сообщил, что решение о будущем футболиста пока не принято.

«На данный момент решение о будущем Седрика еще не принято, он по-прежнему на просмотре. Вчера, например, он забил гол в товарищеском матче. Посмотрим, что и как будет дальше. Гогуа — отличный футболист. Сейчас он бы многим клубам РПЛ подошел», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

Последним полноценным сезоном в карьере Гогуа был сезон-2020/21, когда он выступал за «Ротор». Также в РПЛ он играл в составе «Тамбова» и ЦСКА.