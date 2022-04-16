«Зенит» — «Урал»: Клаудиньо открыл счет с добивания после незабитого пенальти
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо открыл счет в матче с «Уралом» с добивания после незабитого пенальти
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо открыл счет в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» — 1:0.
На 12-й минуте вратарь екатеринбуржцев Илья Помазун отбил пенальти, который исполнял Клаудиньо, однако бразилец смог отправить мяч в сетку на добивании.
25-летний Клаудиньо забил свой 8-й гол в нынешнем розыгрыше РПЛ и 10-й в нынешнем сезоне в составе «Зенита» во всех турнирах.
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|
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|
4
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|42
|
5
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|
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|
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|5
|9
|10
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|24
|
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|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|24
|4
|9
|11
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16
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|24
|5
|6
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|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
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Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
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|20
|1
|3
|
|
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Краснодар
|15
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