Полузащитник «Зенита» Клаудиньо открыл счет в матче с «Уралом» с добивания после незабитого пенальти

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо открыл счет в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» — 1:0.

На 12-й минуте вратарь екатеринбуржцев Илья Помазун отбил пенальти, который исполнял Клаудиньо, однако бразилец смог отправить мяч в сетку на добивании.

25-летний Клаудиньо забил свой 8-й гол в нынешнем розыгрыше РПЛ и 10-й в нынешнем сезоне в составе «Зенита» во всех турнирах.