Журналист из Швейцарии — о Челестини: «Желаю ему удачи в России!»

Швейцарский журналист Стефан Фурнье в интервью «СЭ» пожелал удачи бывшему тренеру «Базеля» Фабио Челестини, который в ближайшее время должен возглавить ЦСКА.

— Вас не удивило, что Челестини может оказаться именно в России?

— Еще год назад писали об интересе к нему из серии В: Фабио-то итальянец, хотя и родился во французской части Швейцарии. Уже в этом году ходили разговоры про Испанию, даже клуб называли — «Хетафе». И я почему-то уверен, что он хочет поработать именно в Испании, ведь ему близок по духу такой футбол.

Что касается России, то Челестини — уже третий тренер «Базеля», который может у вас оказаться! Сначала в «Спартак» уехал Мурат Якин, затем — Гильермо Абаскаль. Теперь вот Фабио отправляют в ЦСКА. Любопытно, что Якин переезжал в Россию из Швейцарии также после чемпионства. А спустя несколько лет возглавлял «Сьон». Челестини же, если не ошибаюсь, в свое время сменил в «Лугано» Абаскаля!

— Кстати, на каком языке полиглот Челестини проводил пресс-конференции? И как вы оцениваете его перспективы в России?

— Когда Фабио работал в «Лугано», то общался с журналистами на итальянском. У нас в «Сьоне» — на французском, в «Базеле» — на немецком. Еще он говорит на английском и, конечно, испанском языках. Как видите, он готов контактировать с футболистами любой национальности. Да, русского Фабио не знает, но уж как-нибудь разберется! Челестини выступал за сборную Швейцарии, играл в Испании и Франции, так что международного опыта общения у него хватает еще с игровой карьеры. Как тренер Челестини прошел в Швейцарии через отставки и скепсис, не изменив себе и сделав золотой дубль с «Базелем». Мне почему-то не кажется, что российский чемпионат так уж превосходит швейцарский: Фабио вполне может добиться успеха. Желаю ему удачи!