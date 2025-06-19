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19 июня 2025, 11:15

Журналист из Швейцарии — о Челестини: «Желаю ему удачи в России!»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Швейцарский журналист Стефан Фурнье в интервью «СЭ» пожелал удачи бывшему тренеру «Базеля» Фабио Челестини, который в ближайшее время должен возглавить ЦСКА.

— Вас не удивило, что Челестини может оказаться именно в России?

— Еще год назад писали об интересе к нему из серии В: Фабио-то итальянец, хотя и родился во французской части Швейцарии. Уже в этом году ходили разговоры про Испанию, даже клуб называли — «Хетафе». И я почему-то уверен, что он хочет поработать именно в Испании, ведь ему близок по духу такой футбол.

Что касается России, то Челестини — уже третий тренер «Базеля», который может у вас оказаться! Сначала в «Спартак» уехал Мурат Якин, затем — Гильермо Абаскаль. Теперь вот Фабио отправляют в ЦСКА. Любопытно, что Якин переезжал в Россию из Швейцарии также после чемпионства. А спустя несколько лет возглавлял «Сьон». Челестини же, если не ошибаюсь, в свое время сменил в «Лугано» Абаскаля!

— Кстати, на каком языке полиглот Челестини проводил пресс-конференции? И как вы оцениваете его перспективы в России?

— Когда Фабио работал в «Лугано», то общался с журналистами на итальянском. У нас в «Сьоне» — на французском, в «Базеле» — на немецком. Еще он говорит на английском и, конечно, испанском языках. Как видите, он готов контактировать с футболистами любой национальности. Да, русского Фабио не знает, но уж как-нибудь разберется! Челестини выступал за сборную Швейцарии, играл в Испании и Франции, так что международного опыта общения у него хватает еще с игровой карьеры. Как тренер Челестини прошел в Швейцарии через отставки и скепсис, не изменив себе и сделав золотой дубль с «Базелем». Мне почему-то не кажется, что российский чемпионат так уж превосходит швейцарский: Фабио вполне может добиться успеха. Желаю ему удачи!

Фабио Челестини.«Он умеет и любит работать с молодыми. Удачи в России!» Журналист из Швейцарии — о Челестини в ЦСКА

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Фабио Челестини
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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