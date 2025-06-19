«Пари НН» отдал хавбека Мухина в аренду в «Сокол»

«Пари НН» объявил о переходе полузащитника Антона Мухина в «Сокол» на правах аренды.

Соглашение рассчитано на один год.

В феврале играл на правах аренды в «Динамо-Владивосток». 20-летний россиянин провел шесть матчей и затем досрочно вернулся в Нижний Новгород.

9 апреля стало известно, что управляющий владивостокским клубом Эдуард Сандлер нанес несколько ударов в голову Мухину. У футболиста была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Мухин подал заявление на Сандлера в полицию.