ЦСКА объявил о возвращении Гуарирапы в «Сочи»

ЦСКА сообщил, что нападающий Сауль Гуарирапа вернется в «Сочи».

«Мы благодарим Сауля за большой вклад в завоевание бронзы в чемпионате России и победу в FONBET Кубке России!» — говорится в сообщении команды.

Игрок с лета 2024 года выступал за армейцев на правах аренды. За это время 22-летний венесуэлец провел за красно-синих 30 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

По итогам сезона-2024/25 «Сочи» финишировал на пятом месте в Мелбет-Первой лиге с 57 очками. В стыковых матчах команда победила «Пари НН» (1:2, 3:1) и в следующем сезоне выступит в РПЛ.