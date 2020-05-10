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Шведские легионеры «Краснодара» тренируются на родине с местными клубами

19:42
Маркус Берг. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Маркус Берг. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что иностранные футболисты клуба поддерживают форму у себя на родине. Шведские легионеры Кристоффер Олссон, Виктор Классон и Маркус Берг работают дома с местными клубами.

— Скучаем и с нетерпением ждем возможности заниматься, надеемся, что футбол в ближайшее время вернется. У нас легионеры уехали домой, — сказал Мусаев в эфире передачи «После футбола». — Шведам разрешили заниматься с командами высшей лиги. У них там нет строгого карантина.

Футболисты, которые уезжали в другие регионы России, 1 мая вернулись, сдают анализы на карантин. Ждем решение по иностранцам. С 10 утра до 16 можно передвигаться на машине. Некоторые приезжают и тренируются на базе.

Также Мусаев выразил надежду на возобновление сезона-2019/20.

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