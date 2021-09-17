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Шварц заявил, что игроки «Динамо» не отрабатывали специально пенальти перед матчем с «Сочи»

13:07
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«В это воскресенье нас ждет серьезный соперник. «Сочи» — организованная команда. Сказал своим игрокам на собрании, что они должны проявить себя на максимуме.

Работал ли Н'Жи всю неделю на пенальти? Нет, мы этим не занимались. До матча с «Нижним» Клинтон забивал пенальти. Специально мы не отрабатывали этот компонент.

От моего первого матча в «Динамо» против «Сочи» остались впечатления, что это исключительно тренерская команда. Виден почерк. Перед нами в воскресенье стоит очень серьезный вызов», — сказал Шварц.

В матче 7-го тура «Динамо» уступило «Нижнему Новгороду» (1:2). На 90-й минуте Клинтон Н'Жи не реализовал пенальти.

Матч «Сочи» — «Динамо» пройдет 19 сентября и начнется в 19:00 мск.

Сочи — Динамо

 

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Сергей Федоров все материалы автора

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