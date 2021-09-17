ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в молодежном первенстве
12:58
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в матче 9-го тура молодежного первенства — 0:1.
Единственный гол в матче забил форвард самарцев Сергей Макаров.
В параллельной встрече «Динамо» на выезде победило «Урал» — 2:1. В составе бело-голубых отличились Владислав Лепехин и Марк Караев, единственный гол «Урала» забил Антон Чебыкин.
Молодежные команды
9-й тур
«Крылья Советов — мол.» (Самара) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 1:0 (1:0)
Гол: Макаров, 41.
Судья: Федотов (Россия).
17 сентября. Самара. Стадион «Металлург».
«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Динамо — мол.» (Москва) — 1:2 (1:1)
Голы: Чебыкин, 13 (1:0). Лепехин, 19 (1:1). Караев, 71 (1:2).
Судья: Морозов (Ярославль).
17 сентября. Сысерть. Стадион «Бажовия».
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю