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Шварц: «Динамо» в матче с «Сочи» нельзя опускать педаль газа все 90 минут»

13:17
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об атаке команды перед матчем 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«Не будем приглашать Кураньи на мастер-класс. У нас есть свои футболисты, мы в них верим, они еще покажут свой класс. Полностью доверяю нашим игрокам. В первом тайме с «Нижним» мы полностью доминировали, могли забивать больше. После этой встречи мы жестко поговорили, все проанализировали. В следующей игре нельзя опускать педаль газа все 90 минут», — сказал Шварц.

Матч «Сочи» — «Динамо» пройдет 19 сентября и начнется в 19:00 мск.

Сочи — Динамо

 

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Сергей Федоров все материалы автора

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