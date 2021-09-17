Шварц: «Динамо» в матче с «Сочи» нельзя опускать педаль газа все 90 минут»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об атаке команды перед матчем 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«Не будем приглашать Кураньи на мастер-класс. У нас есть свои футболисты, мы в них верим, они еще покажут свой класс. Полностью доверяю нашим игрокам. В первом тайме с «Нижним» мы полностью доминировали, могли забивать больше. После этой встречи мы жестко поговорили, все проанализировали. В следующей игре нельзя опускать педаль газа все 90 минут», — сказал Шварц.

Матч «Сочи» — «Динамо» пройдет 19 сентября и начнется в 19:00 мск.