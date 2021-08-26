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Главный тренер «Динамо» оценил действующий лимит на легионеров в РПЛ

13:23
Сандро Шварц. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сандро Шварц. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Динамо» перед матчем шестого тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» оценил действующий лимит на легионеров в РПЛ.

Юрий Семин.«В топ-клубах будут одни иностранцы, сборная России станет играть еще хуже. Лимит снова введут. Но ничего не изменится — дело не в нем». Колонка Юрия Семина

Напомним, с сезона-2020/21 лимит в чемпионате России работает по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке команды на турнир. Сейчас идут обсуждения о возможной отмене ограничений на иностранных игроков.

«Надо серьезно подходить к этому вопросу. Нет одного мнения, ибо есть за и против. Нужно понимать, что в российском футболе нам нельзя не дать возможности хорошим и молодым игрокам развиваться. Нужно принять решение, которое позволит сохранить конкуренцию внутри команды.

Также нужно, чтобы легионеры получали свои места. Правда где-то посередине. Здесь не может быть конкретного ответа. И я не тот человек, который должен быть на 100% компетентным в этом вопросе. Нельзя менять правила на короткий промежуток времени. Стоит придерживаться четкой политики.

На вопрос о легионерах стоит смотреть с более широкого ракурса. Возможны разные последствия после принятия каких-то решений. В российском футболе есть большой потенциал. Наши молодые игроки получают хорошее образование в детских спортивных школах. Это игра в долгую, нужно время. Этот вопрос касается не только России, но и всех остальных стран. Невозможно дать один ответ на этот вопрос", — отметил Шварц.

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита