Шварц: «Важно сыграть грамотно в обороне против Нобоа»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 19-го тура Тинькофф-РПЛ против «Сочи».

— Нам предстоит сложный матч, — сказал Шварц в интервью клубной пресс-службе. — «Сочи» организованная команда, они обычно играют 5-4-1, хорошо переходят от обороны к атаке.

— Будет ли Нобоа уделяться какое-то особое внимание?

— Это очень сильный футболист, хорошо принимает мяч, двигает его вперед, очень важно сыграть против него грамотно в обороне.

— Последние две игры не похож на себя Лесовой: упустил хорошие моменты с «Арсеналом» и «Зенитом». С чем это связываете? Может, с тем, что играл против своих бывших команд, и где-то был перенастрой?

— Не думаю, что это как-то связано. Он молодой футболист, это нормально, что ему не всегда удается играть стабильно.

Матч «Сочи» — «Динамо» состоится 16 декабря, начало в 18.00 по московскому времени.