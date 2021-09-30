Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке команды к матчу 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

«Мы подходим с полной серьезностью. Нас ждет качественный соперник. Против «Зенита» они показали себя дисциплинированной командой, которая умеет обороняться. У них есть игроки с высоким индивидуальным мастерством, особенно на флангах. Также у них есть сильный забивной нападающий. Мы должны сыграть надежно. Шунин тренировался в общей группе в понедельник. Посмотрим, в какой форме он будет. Вопрос пока открыт. Точно не сыграют Диего Лаксальт и Даниил Лесовой», — сказал Шварц.

Немецкий специалист поделился мнением об изменениях в игре самарцев по сравнению с матчем 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России-2020/21 (0:2), а также высказался о 16-летнем полузащитнике команды Сергее Пиняеве.

«По сравнению с прошлым годом схема «Крыльев Советов» не сильно потерпела изменений. У них также не было новичков. Нам понятная команда, понятна их схема игры. Матч будет сложным. Мы извлекли уроки из кубкового поражения. Думаем, что в субботу все получится. Мы пережили то поражение болезненно. Нам потребовалось два дня, чтобы прийти в себя. Но я бы не стал сравнивать прошлую неудачу с предстоящей встречей. Мы находимся в хорошей форме и хотим взять три очка. Пиняев? Мы не готовимся по конкретному игроку. Для нас важно разобрать всю команду, их сильные стороны, индивидуальные качества игроков. Мы начали детальный анализ Самары со вчерашнего дня. Сегодня также будет теория и тактическое занятие на поле», — добавил Шварц.

Матч «Динамо» — «Крылья Советов» состоится в субботу, 2 сентября. Начало встречи — в 16.30 (мск).