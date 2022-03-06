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Сегодня, 21:39

Шварц: «Спартак» с ЦСКА тоже хорошо смотрелся»

Шварц заявил, что «Спартаку» в игре с «Динамо» повезло больше
Мария Куцубеева
Корреспондент

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (0:2) отметил, что сопернику повезло больше.

— Почему матч так различался от предыдущей встречи с красно-белыми. Почему сегодня «Спартак» доминировал? Почему так произошло?

— Нельзя забывать, что мы не только спортсмены, но и люди. Сложно сравнивать ту игру, которая была и эту. «Спартак» с ЦСКА тоже хорошо смотрелся. Им немного не повезло и они потерпели неудачу. В «Спартаке» много квалифицированных игроков. Мы понимали, что игра будет непростой. В первом тайме мы достаточно хорошо оборонялись.

Были моменты как у нашей команды, так и у «Спартака». Но и им повезло чуть больше. Первый гол в наши ворота они забили с контратаки. Второй гол — индивидуальное мастерство Промеса, который положил мяч в девятку. Ну и в конце первого тайма мы получили красную карточку. Игру стоит разбить на два тайма. В первом игра складывалась так, что у нас были моменты, но нам немного не повезло. Во втором тайме команда проявила себя с наилучшей стороны. Я благодарен за действия и самоотдачу, которые были проявлены во втором тайме.

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Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Матч завершен

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 4
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

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1.49
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Сандро Шварц
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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