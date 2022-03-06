Шварц: «Спартак» с ЦСКА тоже хорошо смотрелся»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (0:2) отметил, что сопернику повезло больше.

— Почему матч так различался от предыдущей встречи с красно-белыми. Почему сегодня «Спартак» доминировал? Почему так произошло?

— Нельзя забывать, что мы не только спортсмены, но и люди. Сложно сравнивать ту игру, которая была и эту. «Спартак» с ЦСКА тоже хорошо смотрелся. Им немного не повезло и они потерпели неудачу. В «Спартаке» много квалифицированных игроков. Мы понимали, что игра будет непростой. В первом тайме мы достаточно хорошо оборонялись.

Были моменты как у нашей команды, так и у «Спартака». Но и им повезло чуть больше. Первый гол в наши ворота они забили с контратаки. Второй гол — индивидуальное мастерство Промеса, который положил мяч в девятку. Ну и в конце первого тайма мы получили красную карточку. Игру стоит разбить на два тайма. В первом игра складывалась так, что у нас были моменты, но нам немного не повезло. Во втором тайме команда проявила себя с наилучшей стороны. Я благодарен за действия и самоотдачу, которые были проявлены во втором тайме.