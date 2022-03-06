Ветеран ЦСКА одним словом описал победу «Спартака» над «Динамо»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о победе «Спартака» в матче против «Динамо» (2:0) в рамках 20-го тура Тинькофф РПЛ.

«Это была команда. Один за всех и все за одного!» — сказал Пономарев «СЭ».

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

После 20 туров РПЛ «Динамо» набрало 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла. «Спартак» с 26 очками располагается на девятой позиции.