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Допинг

Агент Обухова уверен, что после дисквалификации на игрока будет спрос

18:26
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Агент бывшего нападающего «Спартака» и «Ростова» Владимира Обухова Сергей Пушкин прокомментировал новость о дисквалификации футболиста. Игрок получил наказание за нарушение антидопинговых правил.

«Конечно, история для футболиста неприятная, — цитирует Пушкина «РБ Спорт» 19 июля. — Володя — профессионал, занимается индивидуально, тренируется. Уверен, что это время пролетит очень быстро. Уже за полтора месяца до окончания срока дисквалификации он имеет право тренироваться с профессиональными командами. Осталось потерпеть немного. Уверен, что на него будет спрос. Уже сейчас люди спрашивают, интересуются.

Огромное спасибо надо сказать юристу Юре Зайцеву, который очень много времени проводил с ФИФА, обменивался мнениями, объяснял, что Володя не причастен к случившемуся. Благодаря его трудам, все получилось так, как получилось. Неприятно, конечно, но могло быть и хуже. Работа Юры в очередной раз показывает качество работы его юридической компании.

Без работы футболист не останется точно. Будем смотреть, как и что будет зимой. Безусловно, хотелось бы остаться в премьер-лиге. Там будет видно, кому нужен нападающий. Если не получится остаться в РПЛ, то будем идти в ФНЛ под задачу выйти выше, или уйдем в другие чемпионаты».

ФИФА дисквалифицировала Обухова за нарушения антидопинговых правил в 2013 году, когда тот выступал за «Торпедо». Речь идет о допинг-пробе из московской лаборатории, заведомо неверный результат которой в 2013 году был сообщен ВАДА. Проба футболиста, взятая тогда на сборах молодежной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещенного вещества — метандиенона.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-obuhova-posle-diskvalifikatsii-na-volodyu-budet-spros-ot-klubov-im-uzhe-interesuyutsya/

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Евгений Петров все материалы автора

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