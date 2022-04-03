Шварц: «Очень горд тем, как повел себя Шиманьски»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопросы журналистов после матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России с «Краснодаром» (1:0).

— Были ли у вас опасения, что Себастиан Шиманьски может не вернуться из сборной?

— Мы сейчас все находимся в непростой ситуации. Я очень горд тем, как повел себя Себастиан. Это говорит о том, что в команде сложилась очень доверительная обстановка. Мы являемся единым целым, и это дорогого стоит, — цитирует тренера сайт «Динамо».

— «Краснодар» покинули почти все легионеры и тренерский штаб Даниэля Фарке. Интересно было ли вам сыграть против его команды? Общаетесь ли вы с ним?

— Я знаю Даниэля, но мы с ним не общались до игры. Нынешнее состояние команды вызывает только уважение. В такой ситуации команда великолепно проявила себя в последних матчах. Я хотел бы выразить свое почтение тренеру, который сейчас готовит команду.

— Вы один из немногих иностранных специалистов, которые остались в этот непростой момент в России. Каким образом клуб помог вам принять решение продолжить работу здесь?

— Считаю, что любое решение в этой ситуации должно быть принято с уважением. Я не знаю мотивации Фарке и почему он принял такое решение, но его нужно уважать. Не стоит сравнивать нас, потому что мы находимся в разных обстоятельствах. В данный момент спорт не является самым важным, что есть у людей. Я бы хотел выразить благодарность нашему клубу, руководству, персоналу и игрокам, что мы смогли сплотиться и пройти через этот сложный период вместе.