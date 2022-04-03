Нобоа попросил замену во втором тайме матча с «Зенитом»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не смог доиграть до конца матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита».

В середине второго тайма эквадорец попросил замену. Игроки «Зенита» не выбивали мяч, поэтому игрок сам поднялся с газона и, когда мяч оказался у него в ногах, выбил его в аут.

После этого Нобоа снова сел на газон и схватился за ногу. Вместо него на замену вышел Ивелин Попов.

Отметим, что футболист только недавно восстановился после мышечного повреждения.