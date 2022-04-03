Нобоа попросил замену во втором тайме матча с «Зенитом»
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не смог доиграть до конца матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита».
В середине второго тайма эквадорец попросил замену. Игроки «Зенита» не выбивали мяч, поэтому игрок сам поднялся с газона и, когда мяч оказался у него в ногах, выбил его в аут.
После этого Нобоа снова сел на газон и схватился за ногу. Вместо него на замену вышел Ивелин Попов.
Отметим, что футболист только недавно восстановился после мышечного повреждения.
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|1 : 0
|26.02
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|
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|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
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|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
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|
Ахмат – Уфа
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|
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|3 : 2
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|
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