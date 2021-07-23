Шунин стал рекордсменом «Динамо» по количеству проведенных матчей в чемпионатах России
Стартовый матч сезона-2021/22 против «Ростова» (2:0) стал для Антона Шунина 240-м в составе «Динамо» в чемпионатах России. 34-летний голкипер, дебютировавший в премьер-лиге в 2007 году, установил клубный рекорд в высшем российском дивизионе, обогнав Александра Точилина. Защитник выступал за бело-голубых с 1995 по 2008 год и провел 239 игр. Кстати, второе место по матчам среди футболистов нынешнего состава занимает защитник Роман Евгеньев, выходивший на поле всего 59 раз.
Лидеры «Динамо» по матчам в чемпионатах России
|
Игрок
|
Страна
|
Амплуа
|
Годы
|
Матчи
|
Антон Шунин
|
Россия
|
Вратарь
|
2007-н.в
|
240
|
Александр Точилин
|
Россия
|
Защитник
|
1995-2008
|
239
|
Леандро Фернандес
|
Аргентина
|
Защитник
|
2006-2014
|
208
|
Владимир Гранат
|
Россия
|
Защитник
|
2007-2015
|
190
|
Александр Кокорин
|
Россия
|
Нападающий
|
2008-2015
|
171
|
Игорь Семшов
|
Россия
|
Полузащитник
|
2006-2008, 2010-2013
|
167
|
Юрий Ковтун
|
Россия
|
Защитник
|
1993-1998
|
156
|
Сергей Некрасов
|
Россия
|
Полузащитник
|
1993-1998
|
149
|
Олег Терехин
|
Россия
|
Нападающий
|
1995-1999
|
146
|
Люк Уилкшир
|
Австралия
|
Защитник
|
2008-2014
|
143
Шунин в 86-й раз сыграл «на «ноль» в чемпионатах России и вплотную приблизился к занимающему девятое место в истории турнира Владимиру Габулову. Среди действующих вратарей Антон уступает Александу Беленову из «Уфы», Гильерме из «Локомотива» и рекордсмену высшего дивизиона — Игорю Акинфееву из ЦСКА.
Лидеры чемпионата России по сухим матчам
|
Вратарь
|
Команды
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
485
|
220
|
Сергей Рыжиков
|
Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов, Тамбов
|
353
|
134
|
Сергей Овчинников
|
Локомотив, Динамо
|
290
|
129
|
Вячеслав Малафеев
|
Зенит
|
328
|
121
|
Александр Филимонов
|
Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Москва, Арсенал
|
312
|
118
|
Гильерме
|
Локомотив
|
284
|
114
|
Роман Березовский
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
313
|
103
|
Александр Беленов
|
Спартак, Кубань, Анжи, Уфа
|
285
|
96
|
Владимир Габулов
|
Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал
|
300
|
87
|
Антон Шунин
|
Динамо
|
240
|
86
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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