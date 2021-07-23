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Шунин стал рекордсменом «Динамо» по количеству проведенных матчей в чемпионатах России

23:01
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Стартовый матч сезона-2021/22 против «Ростова» (2:0) стал для Антона Шунина 240-м в составе «Динамо» в чемпионатах России. 34-летний голкипер, дебютировавший в премьер-лиге в 2007 году, установил клубный рекорд в высшем российском дивизионе, обогнав Александра Точилина. Защитник выступал за бело-голубых с 1995 по 2008 год и провел 239 игр. Кстати, второе место по матчам среди футболистов нынешнего состава занимает защитник Роман Евгеньев, выходивший на поле всего 59 раз.

Лидеры «Динамо» по матчам в чемпионатах России

Игрок

Страна

Амплуа

Годы

Матчи

Антон Шунин

Россия

Вратарь

2007-н.в

240

Александр Точилин

Россия

Защитник

1995-2008

239

Леандро Фернандес

Аргентина

Защитник

2006-2014

208

Владимир Гранат

Россия

Защитник

2007-2015

190

Александр Кокорин

Россия

Нападающий

2008-2015

171

Игорь Семшов

Россия

Полузащитник

2006-2008, 2010-2013

167

Юрий Ковтун

Россия

Защитник

1993-1998

156

Сергей Некрасов

Россия

Полузащитник

1993-1998

149

Олег Терехин

Россия

Нападающий

1995-1999

146

Люк Уилкшир

Австралия

Защитник

2008-2014

143

Шунин в 86-й раз сыграл «на «ноль» в чемпионатах России и вплотную приблизился к занимающему девятое место в истории турнира Владимиру Габулову. Среди действующих вратарей Антон уступает Александу Беленову из «Уфы», Гильерме из «Локомотива» и рекордсмену высшего дивизиона — Игорю Акинфееву из ЦСКА.

Лидеры чемпионата России по сухим матчам

Вратарь

Команды

Матчи

Сухие матчи

Игорь Акинфеев

ЦСКА

485

220

Сергей Рыжиков

Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов, Тамбов

353

134

Сергей Овчинников

Локомотив, Динамо

290

129

Вячеслав Малафеев

Зенит

328

121

Александр Филимонов

Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Москва, Арсенал

312

118

Гильерме

Локомотив

284

114

Роман Березовский

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

313

103

Александр Беленов

Спартак, Кубань, Анжи, Уфа

285

96

Владимир Габулов

Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал

300

87

Антон Шунин

Динамо

240

86

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Зенит

ТБ 2.5

30%

1.70

Ф2 (-1,5)

27%

2.03

Ф2 (-1.0)

22%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Спартак

П2

27%

2.20

Обе забьют - да

23%

1.81

1X

19%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 0
Динамо 2
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

2.00

ТБ 2.0

25%

1.87

П2

18%

2.65

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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