18-летний форвард «Динамо» пройдет просмотр в «Сиене»
Как стало известно «СЭ», нападающий «Динамо» Матвей Ивахнов пройдет просмотр в «Сиене».
В прошлом сезоне 18-летний российский футболист стал лучшим бомбардиром ЮФЛ-1, забив 19 голов. В общей сложности в минувшем сезоне Ивахнов провел 38 матчей, отметился 22 забитыми мячами и сделал 9 результативных передач.
На счету форварда также 3 матча в составе сборной России U-18. Портал transfermarkt оценивает игрока в 75 тысяч евро.
Ивахнов снимался в выпусках футбольных блогеров с YouTube-каналов команд «Амкал» и 2drots.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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