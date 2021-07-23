«Динамо» отметило двойной юбилей
В матче первого тура чемпионата-2021/22 «Динамо» обыграло в гостях «Ростов» (2:0) и одержало 350-ю победу в высшем российском дивизионе. Бело-голубые — пятая команда, которой удалось добраться до этой отметки.
Чаще успеха добивались «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит». Кроме того, динамовцы набрали 1300-е очко (по трехочковой системе) в чемпионате России. От занимающего четвертое место «Зенита» их отделяет 148 баллов, от владеющего рекордом «Спартака» — 370.
Лидеры по победам в чемпионатах России
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Спартак
|
893
|
486
|
212
|
195
|
1602-949
|
1670
|
ЦСКА
|
893
|
466
|
209
|
218
|
1437-839
|
1607
|
Локомотив
|
893
|
442
|
246
|
205
|
1303-831
|
1572
|
Зенит
|
802
|
409
|
221
|
172
|
1329-774
|
1448
|
Динамо
|
863
|
350
|
250
|
263
|
1183-986
|
1300
|
Ростов
|
833
|
251
|
240
|
342
|
892-1097
|
993
|
Крылья Советов
|
806
|
249
|
218
|
339
|
851-1057
|
965
|
Рубин
|
554
|
224
|
164
|
166
|
686-550
|
836
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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