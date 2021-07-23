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«Динамо» отметило двойной юбилей

23:11
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В матче первого тура чемпионата-2021/22 «Динамо» обыграло в гостях «Ростов» (2:0) и одержало 350-ю победу в высшем российском дивизионе. Бело-голубые — пятая команда, которой удалось добраться до этой отметки.

Чаще успеха добивались «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит». Кроме того, динамовцы набрали 1300-е очко (по трехочковой системе) в чемпионате России. От занимающего четвертое место «Зенита» их отделяет 148 баллов, от владеющего рекордом «Спартака» — 370.

Лидеры по победам в чемпионатах России

Команда

И

В

Н

П

М

О

Спартак

893

486

212

195

1602-949

1670

ЦСКА

893

466

209

218

1437-839

1607

Локомотив

893

442

246

205

1303-831

1572

Зенит

802

409

221

172

1329-774

1448

Динамо

863

350

250

263

1183-986

1300

Ростов

833

251

240

342

892-1097

993

Крылья Советов

806

249

218

339

851-1057

965

Рубин

554

224

164

166

686-550

836

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Зенит

ТБ 2.5

30%

1.70

Ф2 (-1,5)

27%

2.03

Ф2 (-1.0)

22%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Спартак

П2

27%

2.20

Обе забьют - да

23%

1.81

1X

19%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 0
Динамо 2
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

2.00

ТБ 2.0

25%

1.87

П2

18%

2.65

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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