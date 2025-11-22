Футбол
Сегодня, 11:55

Представитель Дзюбы Гольдман: «Были опасения как поведет себя нога Артема после травмы в матче с «Сочи»

Сергей Ярошенко

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал победу тольяттинской команды над «Сочи» (3:2) в матче 16-го тура РПЛ.

«Нервный матч, но здорово, что смогли проявить характер и вдвойне приятно, что случилось это после выхода Артема. Два голевых действия, все супер, здорово! Конечно, лучше до такого было бы не доводить и не портить нервы ни себе, ни всем болельщикам «Акрона», но важнейшая победа, очень важная. Были опасения как поведет себя нога Артема после травмы, потому что совсем недавно он только вернулся в общую группу. Общался с ним после матча, все хорошо», — цитирует Гольдмана «РБ Спорт».

После 16 туров «Акрон» с 21 очком занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

В этом сезоне на счету 37-летнего Дзюбы 4 гола и 4 результативные передачи в 14 матчах во всех турнирах.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Сочи
  • андрей андреев

    нога Артема..это та, что надо нога!))

    22.11.2025

    Шунин подтвердил, что может получить должность в «Балтике»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

