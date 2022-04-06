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Шомуродов ответил, боялся ли Карпина, обижался ли на «кривоногого» и рассказал, как тренер хотел отдать его в аренду

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Капитан сборной Узбекистана, форвард «Ромы» Элдор Шомуродов в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал, боялся ли Карпина, обижался ли на «кривоногого» от главного тренера, и как тот был так разочарован им на сборах, что хотел отдать его в аренду.

— Ты Карпина вообще боялся? Сложно с ним было работать?

— Нет, он ругал только за отсутствие самоотдачи. В остальном — всегда поддерживал и объяснял.

— Какая самая яркая шутка Карпина в твой адрес, которая тебе запомнилась?

— Та самая, про «кривоногого». Он многих так называет, не только меня. Когда на тренировке бьешь неправильно или где-то ковыряешься — всегда так говорит. Я не обижаюсь.

— Карпин рассказывал, что вначале ты играл у него так, что он хотел тебя назад в Узбекистан отправить. Это прикол?

— Нет, правда. У нас был первый сбор после отпуска, я дома почти ничего не делал, приехал в очень плохой форме. В первой двусторонке ужасно сыграл. Из-за этого, может, у него такая мысль и возникла. Но потом набрал форму, и он начал ко мне по-другому относиться. До того руководство хотело меня в аренду отдать, чтобы я больше играл. «Арсенал» и «Тосно» хотели взять. Мирзов даже звонил, спрашивал, поеду ли. Но Карпин меня оставил.

Элдор Шомуродов
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Краснодар

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