Шомуродов рассказал, как сказались на его карьере ограничения Карпина по питанию в «Ростове»

Капитан сборной Узбекистана, форвард «Ромы» Элдор Шомуродов в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал, как сказались на его карьеры уроки Валерия Карпина в «Ростове», в том числе и связанные с питанием.

— Чему самому важному Карпин научил тебя за время совместной работы в «Ростове»?

— Отношению к футболу в психологическом плане. Если плохо тренируешься, вызывал в свой номер, спрашивал: «Что случилось?» Интересовался причинами — даже выходящими за рамки футбола. Объяснял, что это потом скажется на игре. Как будешь тренироваться — так и сыграешь. Он любил шутить, но говорил много серьезных и правильных вещей.

— На твоей последующей адаптации в Италии сказались его тогдашние уроки? Может, рассказы про то, как он осваивался в Испании?

— Да. Например, то, что он говорил про правильное питание. Со временем понимаешь, что оно очень важно для футболиста. В Европе это давно все знают и профессионально к этому подходят. Он много чего о европейском футболе рассказывал.

— В сборной он запретил сладкое и мучное. В «Ростове» то же самое было?

— Сахар он прямо не запрещал. Там мы вместо белого использовали коричневый. И Георгич всегда говорил есть его поменьше. Допустим, в чашку кофе класть не две ложки, а одну.

— Плов твой любимый не запрещал?

— На базе запрещал, конечно. Но за ее пределами я его иногда кушал (улыбается). За весом следил, все было нормально.

— Когда-то в «Спартаке» Карпин штрафовал чуть ли не за каждые сто граммов лишнего веса. И в «Ростове» так же?

— Говорил, что будет штраф, но не каждый раз реально наказывал. Только если много лишнего веса. Я ни разу на штрафы не попадал.