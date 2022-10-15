Шишкин о матче «Торпедо» — «Локомотив»: «Это дерби может стать началом поднятия «Локо» из подвала таблицы наверх»

Бывший игрок «Локомотива» Роман Шишкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча железнодорожников против «Торпедо» в 13-м туре РПЛ.

«Жду только победы. Всегда при смене тренера, а тут и при смене руководства, команда воодушевляется, освежается и чаще всего побеждает. Важный матч против «Торпедо», потому что это дерби может стать началом поднятия команды из подвала таблицы наверх», — сказал Шишкин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Матч «Торпедо» — «Локомотив» состоится 15 октября в «Лужниках». Начало — в 14.00 (мск). «Локомотив» после 12 туров идет на 14-м месте, «Торпедо» — последнее.