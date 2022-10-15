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Рианчо: «Не понимаю, зачем «Спартак» продлил контракт с Селиховым»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о продлении контракта с вратарем Александром Селиховым.

«Я не понимаю, зачем «Спартак» продлил контракт с Александром Селиховым. При мне этот вратарь вечно был травмирован, да и сейчас он часто получает повреждения. Что при мне, что при Абаскале, не могу даже вспомнить ни одного матча, где бы сыграл Селихов. Если красно-белые хотят стабильности во вратарской линии, то в старте стоит выпускать Александра Максименко», — приводит слова Рианчо Sport24.

14 октября 28-летний голкипер продлил контракт со «Спартаком». Селихов выступает за московский клуб с января 2017 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ и пропустил 11 голов, три раза сыграв на ноль.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-15-riancho-ne-ponimayu-zachem-spartak-prodlil-kontrakt-s-selikhovym-pri-mne-on-vechno-byl-travmirovan
Александр Селихов
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
14
9
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 Факел 12 1 7 4 16-23 10
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 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
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