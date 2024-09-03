Шишкин: «Надеюсь, такая игра с «Краснодаром» была разовой акцией в исполнении «Локомотива»
Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин оценил поражение московской команды в матче 7-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).
— «Локомотив» хорошо начал сезон, думаю, залог успеха в том, что Галактионов работает уже достаточно давно, в команде появилась целостность и взаимопонимание, — приводит слова Шишкина «РБ Спорт». — Игроки на автомате выполняют требования, есть хорошие новобранцы. Молодая команда, быстрая, защитник Ньямси очевидно усилил команду. То есть, по играм видно, что команда понимает, что делает. И все эти победы были не случайны... Но, к сожалению, такие матчи, как с «Краснодаром», могут перечеркнуть все эти хорошие слова в адрес «Локо». Во-первых, это прямой конкурент, во-вторых — игра дома, в третьих — нельзя так рассыпаться!
— Но все же дело тут, скорее, в игре Лантратова и его ошибках, разве нет?
— Да, можно ссылаться на индивидуальные ошибки игроков, безусловно. Но если команда идет на первом месте, если мы говорим о стабильности, я надеюсь, что все-таки это была «разовая акция» в исполнении «Локо». С другой стороны, такие поражения бывают почти у всех, лидеры проигрывают и потом встают на ноги. После семи туров пока рано делать выводы, но заслуга всей команды и Галактионова в любом случае очевидна.
«Локомотив» после 7 туров занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. В следующем туре «железнодорожники» сыграют на выезде с «Оренбургом». Матч состоится 14 сентября и начнется в 12.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1