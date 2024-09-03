Шишкин: «Для «Спартака» матч с «Рубином» не мог быть легкой прогулкой»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлениями от победы московской команды в матче 7-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0).

«Понятно, что для «Спартака» матч с «Рубином» не мог быть легкой прогулкой, все знают, как Рахимов готовится к таким играм. Его команда на протяжении всего матча показывала определенное противодействие своим прессингом и быстрыми атаками, где впереди как всегда был активный Даку. Так что схема и подготовка к игре «Рубина» работала. Думаю, в этом матче было два ключевых события: во-первых, это абсолютно ненужное удаление Зобнина. Это, конечно, было на эмоциях, но если команда борется за высокие места, такие эпизоды не красят ни всю ее, ни конкретно Зобнина. Потому что сейчас выиграли, а могла бы случиться и потеря очков из-за глупой ошибки опытного футболиста», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 7 матчах. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо» 15 сентября.