Экс-полузащитник сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Химками» (2:1) в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«В принципе, матч был равный. Во втором тайме «Спартак» играл в большинстве и владел преимуществом. Им надо было выигрывать. Они последний матч в сезоне играли дома, ситуация вынуждала их идти вперед. Мотивация у них была выше, чем у «Химок». Плюс, нужно было достойно проводить тренера. Трудно сказать, заслуживал ли «Спартак» победу. По первому тайму мне так не показалось», — сказал Широков «СЭ».

Также Широков заявил, что у него нет вопросов по судейству.

«У меня никаких вопросов нет. И с удалением, и с пенальти все понятно. Мяч попадает в руку. Рука прерывает полет мяча в сторону ворот. По мне, это пенальти. У вас есть стопроцентная гарантия, что вратарь бы поймал его? У меня нет. Многие говорят, что Глушенков удалился специально? Все возможно, но это не тот случай. Зачем ему это нужно?», — добавил Широков.

«Спартак» набрал 56 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, обогнав «Локомотив» (53 очка). «Химки» остались на восьмой строчке (45 очков).

(Владимир Пушкарев)