Экс-полузащитник сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» отреагировал на пост защитника «Химок» Брайана Идову в Instagram. «Они не могут, судья поможет», — написал Идову после матча со «Спартаком».

«Я не читал этот пост. Им кажется, что их неоправданно удалили. К пенальти какие могут быть вопросы? Почему Идову не обсуждает, как он сыграл рукой при первом голе? Он не говорит о нем, потому что они забили, а когда в их ворота забивают, то это сразу рука. Есть правило — если рука преграждает путь мячу, то это пенальти. Рукой играть нельзя. Идову вообще знает правила игры в футбол? Какие вопросы могут тогда возникать?», — сказал Широков «СЭ».

В первом тайме главный арбитр встречи Владислав Безбородов удалил с поля полузащитника «Химок» Максима Глушенкова за то, что тот ударил шипами защитника красно-белых Айртона. Во втором тайме судья назначил пенальти в ворота «Химок» после подсказки ВАР.

«Спартак» набрал 56 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, обогнав «Локомотив» (53 очка). «Химки» остались на восьмой строчке (45 очков).

(Владимир Пушкарев)