Шиманьски досрочно вернулся в «Динамо» из сборной Польши из-за микротравмы
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски досрочно вернулся в расположение клуба из сборной Польши, сообщает пресс-служба бело-голубых.
22-летний футболист получил небольшое повреждение на сборе с национальной командой, из-за чего был вынужден вернуться в Москву. Характер травмы не уточняется.
Себастиан Шиманьски получил небольшое повреждение на сборе с национальной командой и досрочно вернулся в Москву ?— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) September 2, 2021
Здоровья, Себа ?#ДинамоМосква #футбол #Шиманьски pic.twitter.com/gy38Deddxc
В сезоне-2021/22 Шиманьски провел 6 матчей за «Динамо», на его счету 3 гола и 1 результативная передача.
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