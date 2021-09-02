Защитник «Зенита» Чистяков будет готовиться к матчу с «Ахматом»
Как стало известно «СЭ», дополнительное медобследование 27-летнего защитника Дмитрия Чистякова, проведенное после возращения футболиста из расположения сборной России в клуб, не выявило у него серьезных повреждений.
Игрок будет готовиться к домашней встрече 7-го тура РПЛ с «Ахматом», запланированной на 11 сентября.
Чистяков покинул сбор национальной команды с утра в среду, в день игры ОЧМ-2022 с Хорватией, из-за травмы голеностопа.
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