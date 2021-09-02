«Зенит» показал, как прошел первый день Крицюка в новой команде
«Зенит» опубликовал новое видео на своем Youtube-канале. В сюжете показано, как прошел первый день в команде новичка сине-бело-голубых вратаря Станислава Крицюка.
30-летний голкипер ранее выступал за «Жил Висенте». Предыдущим российским клубом футболиста был «Краснодар», где он выступал с 2016 по 2020 год. Портал Transfermarkt.com оценивает вратаря в 2,5 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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